Acre tem 55 mil hectares para assentar 553 famílias

O Acre ganhou novos assentamentos em 2024, para abrigar, aproximadamente, 1,2 mil famílias. As novas áreas de reforma agrária estão sendo implantadas pelo Incra a partir da destinação de terras públicas federais que atendem a critérios relacionados a interesse social para este fim.

Foi criado, por exemplo, o projeto Hermano Filho, com 14,1 mil hectares, localizado nos municípios de Rio Branco e Sena Madureira. Área remanescente da Gleba Pública Federal Jurupari foi destinada para receber 153 trabalhadores rurais.

Ainda no Acre, nos municípios de Manoel Urbano e Sena Madureira, foi aprovada a implantação do assentamento Arez, com 21,1 mil hectares, visando abrigar 164 unidades familiares. Também como destinação de terras públicas no estado, o Incra aprovou a criação do projeto Afluente, com capacidade de 125 famílias e área de 20,3 mil hectares, nos municípios acreanos de Manoel Urbano e Feijó.

No estado foi declarado como de interesse social o imóvel rural denominado Gleba Mississipe, situado no município de Marechal Thaumaturgo, com 9,1 mil hectares e capacidade para 242 famílias. E ainda área da Gleba Socó, em Mâncio Lima, com 1,6 mil hectares, para atender uma demanda social de 33 famílias identificadas com algum tipo de sistema produtivo.

Além do Acre, Pará, Mato Grosso do Sul e Tocantins também ganharam novos assentamentos neste ano.