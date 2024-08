Concurso da maior macaxeira e maior tapioca marcam a terceira noite do Festival da Farinha

A terceira noite do Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul foi marcada pelos concursos de maior e mais pesada mandioca e de maior tapioca e beiju feitos na hora.

Quatro macaxeiras disputaram o prêmio de maior do Festival. A vencedora mediu 2 metros e 10 centímetros e foi apresentada pelo produtor Dacir Mendes,do ramal 3, que levou uma premiação de R$ 1 mil. “Eu já venho trabalhando há muito tempo só que agora, nessa gestão, a gente tem tido mais assistência e está conseguindo produzir melhor e produzir mais. Tem a equipe técnica que acompanha a gente. Essa eu arranquei normalmente como a gente arranca as outras também para fazer farinha, só que eu tive sorte, né? Ela ficou maior do que as outras”, contou

A macaxeira mais pesada pesou pouco mais de 11 quilos e ficou com José Oliveira, o Zeca da Farinha, morador da comunidade Pentencoste, que levou uma premiação de R$1.000,00.

“Ano passado eu fui campeão em todas as categorias. Essa macaxeira vencedora tem apenas oito meses de idade. Então, essa variedade eu estou desenvolvendo agora. Vencer o concurso é fruto de um trabalho. Mas pra mim não é novidade, porque vivo de competição, o mundo competitivo, porque o agricultor ele compete, até com as pragas ele compete. E isso é muito bom. E fiquei muito feliz por ganhar mais uma vez”, pontuou

Já maior tapioca feita na hora mediu 73 centímetros de diâmetro e foi Alcione Nascimento e teve uma premiação de R$ 500

“É a primeira vez que eu estou participando da competição, porque dos festivais a gente vem participando de todos. A gente já tem uma base, e a gente vem trabalhando com tapioca há muito tempo. A gente quer aquela base nas não deu pra eu treinar em casa. O nervoso é muito grande, mas eu quero agradecer a torcida quero agradecer a equipe, o meu grupo que a gente veio aqui, e a gente veio para ganhar os meus prêmios”, relatou

Já Marlene, do Belo Jardim, no Pentencoste, fez o maior beiju do evento. “Eu treinei ali do tamanho que está a forma. Mas só com duas pessoas a gente conseguiu virar ele. Eu fiquei feliz porque antes a gente não tinha, mas agora tem essa oportunidade e aqui está muito organizado, tudo muito lindo. É a época que a gente mais fatura, é essa época do ano. Festival da Farinha”, concluiu