Marcus beija esposa durante encontro do 15 com militância na rotatória do Calafate

Um grande encontro do 15 em apoio à campanha de Marcus Alexandre para prefeito de Rio Branco lotou a rotatória da entrada do Calafate, nesta sexta-feira, 30, na capital. O ato de campanha contou com um beijo apaixonado do candidato na sua esposa, Gicélia Viana da Silva.

Centenas de militantes dos 11 partidos aliados, candidatos a vereadores e apoiadores de diversos bairros estiveram na atividade. Marcus Alexandre agradeceu o carinho e a adesão das pessoas à sua campanha.

“Nossa campanha só cresce, cada dia mais pessoas chegam em uma demonstração de que Rio Branco quer mudança, as pessoas não aguentam mais tanto descaso com os bairros, com o transporte, com as ruas, a falta d’água, tenho recebido muito carinho e demonstração de apoio por onde tenho andado, isso enche meu coração de alegria e me motiva ainda mais a seguir com essa campanha rumo a vitória”, disse.