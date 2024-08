MPAC discute ampliação de vagas para pessoas em situação de rua no Centro POP

A Promotoria Especializada de Defesa dos Direitos Humanos, com o apoio do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera) do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), promoveu uma reunião com as Secretarias Municipal e Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH e SEASDH).

O encontro teve como principal objetivo discutir a ampliação do atendimento institucional para pessoas em situação de rua e melhorar as atividades do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP).

A reunião contou com a presença do promotor de Justiça Thalles Ferreira, da secretária estadual Amanda da Costa e do secretário municipal Wellington Souza. Os participantes abordaram a necessidade urgente de criar novas vagas de acolhimento, devido à superlotação da unidade de acolhimento Dona Elza.

Uma das soluções discutidas foi a proposta de realocar os serviços da extinta Casa de Passagem Ruhama para o antigo abrigo de imigrantes, localizado no bairro Bahia Nova, com a criação inicial de 20 vagas. As secretarias se comprometeram a realizar um estudo conjunto sobre as necessidades da nova unidade de acolhimento, que será apresentado ao MPAC.

Também foram sugeridas estratégias para escalonar a entrega de refeições no Centro POP, com o objetivo de minimizar conflitos no local e garantir que a unidade possa cumprir suas funções essenciais, como estudos de casos e encaminhamentos.

Com informações do MP-AC