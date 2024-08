Mãe atropela criança de 1 ano ao tentar tirar carro da garagem em Rio Branco

Uma criança de 1 ano e 5 meses foi atropelada por um veículo na tarde desta sexta-feira, 9, na área de uma residência situada na região do bairro Vila Acre, no segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações repassadas à reportagem, a mãe estava saindo de casa para buscar outro filho na escola, quando não percebeu que a crianç havia se deslocado para trás do carro e a atropelou ao dar ré.

Mesmo abalada, a mãe rapidamente colocou o filho dentro do carro e a levou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito.

Uma ambulância de suporte avançado também havia sido acionada e chegou ao mesmo tempo à UPA. Após uma rápida avaliação e atendimento, a criança foi estabilizada e encaminhada em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

De acordo com a médica do SAMU, a criança estava hipoativa, apresentava cianose, edema periorbital (inchaço ao redor dos olhos) e estava em estado grave devido ao impacto do trauma.