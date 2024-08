Volta do futebol no Reino Unido vira novo ponto de pressão em meio a protestos

Keir Starmer insistiu que as autoridades vão manter a repressão aos protestos violentos da extrema-direita que assolam as ruas britânicas, mesmo após uma noite que prometia aumento dos tumultos ter sido evitada pela forte presença policial e milhares de contra-manifestantes antirracistas.

O primeiro-ministro disse na quinta-feira (8) que convocaria outra reunião de emergência com agentes da lei para “refletir sobre a noite passada” e planejar os dias seguintes. “É importante que não relaxemos aqui”, afirmou ele aos jornalistas.

A polícia tinha 6.000 oficiais especializados prontos para proteger áreas ao redor de instalações relacionadas à imigração na quarta-feira (7), após agitadores online postarem mensagens incitando apoiadores a se reunir nelas. A agitação foi inicialmente desencadeada na semana passada pelos assassinatos de três meninas e notícias falsas de que o autor era um muçulmano que estava pedindo asilo no país, antes de se transformar em desordem anti-imigração e racista.

Mas, em vez de mais ataques com pedras, tentativas de incêndio e policiais sob ataque, o que surgiu foram grandes multidões expressando sua rejeição à violência, saques e destruição de propriedades dos dias recentes. Eles ergueram cartazes com “Geordies São de Todas as Cores” em Newcastle e “Intolerantes fora de Brum” em Birmingham, enquanto policiais observavam as multidões em áreas do leste e norte de Londres.

“O que a noite passada ilustrou foi que a vasta maioria das pessoas neste país é respeitadora da lei, é tolerante, respeita a polícia e quer que suas comunidades sejam seguras para todas as comunidades”, disse a Ministra da Polícia, Diana Johnson, à BBC.

Houve relatos de alguns manifestantes anti-imigração aparecendo em áreas como Blackpool, no norte da Inglaterra, e Aldershot, no sul. Até as 22h local, a polícia havia relatado apenas algumas prisões, incluindo oito em Croydon, no sul de Londres, por agressão de trabalhadores de emergência, posse de armas ofensivas e outras ofensas — embora a polícia tenha enfatizado que não estavam “ligadas ao protesto” e pareciam “ser puro comportamento anti-social”.

As forças policiais reconheceram que foram pegas de surpresa pela rapidez com que a violência se espalhou após o assassinato de três meninas em Southport, no noroeste da Inglaterra, na semana passada. Uma vigília foi sequestrada por agitadores anti-imigração, e mesmo após o juiz do caso tomar a rara decisão de nomear o suspeito adolescente para tentar conter os rumores online, os tumultos continuaram.

Aumentando o desafio, o fato é que os ativistas da extrema-direita envolvidos pareciam não ter uma estrutura de liderança formal, mobilizando-se online usando X e Telegram para convocar protestos. Figuras proeminentes foram acusadas de incitar a agitação, incluindo Stephen Yaxley-Lennon, mais conhecido como Tommy Robinson.

Após o governo criticar Elon Musk por postar em sua plataforma X sobre os tumultos que “a guerra civil é inevitável”, o bilionário respondeu com uma série de postagens atacando Starmer.

As autoridades também suspeitam que atores apoiados por estados estrangeiros tenham usado bots e contas com identidades roubadas no X para amplificar o sentimento anti-imigração, relatou a Bloomberg na quarta-feira. Conversas entre trolls de língua russa se concentraram em como infiltraram canais no Telegram.

Mas políticos de direita também foram acusados de encorajar a retórica anti-imigração a se firmar. O líder do partido Reform UK, Nigel Farage, foi criticado por repetir teorias da conspiração sobre o ataque em Southport. O ex-campanha do Brexit também usou anteriormente as redes sociais para chamar a atenção para hotéis que abrigavam solicitantes de asilo, alguns dos quais foram atacados.

Enquanto isso, os ex-primeiros-ministros conservadores Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak também atacaram “advogados esquerdistas” que disseram estar frustrando suas tentativas de lidar com a imigração, que disparou para níveis recordes sob os conservadores. “Pare os Barcos” — uma referência à política de Sunak de focar a atenção nos solicitantes de asilo que chegam pelo Canal da Mancha — também é um slogan proeminente entre os manifestantes.

Alguns escritórios de advogados de imigração estavam em destaque na lista de instalações circuladas por agitadores de extrema-direita antes de quarta-feira. A preocupação com o que estava prestes a acontecer levou bancos e consultorias a enviar funcionários para casa mais cedo.

Nesse contexto, uma pesquisa da YouGov revelou que 51% das pessoas acreditam que a imigração é o principal problema enfrentado pelo país, a primeira vez que isso ocorre desde o referendo do Brexit em 2016 e um aumento de 10 pontos percentuais desde meados de julho. Mas a pesquisa também revelou que há pouco apoio para desordens violentas.

No final, os piores temores do governo e das forças policiais não se materializaram na quarta-feira. Em Londres, o prefeito Sadiq Khan creditou o efeito dissuasor de uma forte presença policial.

A questão agora é se a violência diminuirá ou se também foi necessária a presença de milhares de contra-manifestantes para afastar os agitadores da extrema-direita. O início da temporada da liga de futebol no sábado — as divisões abaixo da Premier League — se aproxima como um possível ponto de pressão, dado o estresse extra que coloca sobre os policiais.

Uma teoria alternativa é que uma distração no fim de semana poderia ajudar a manter as pessoas fora das ruas. Durante sua rodada de entrevistas matinais, Johnson foi questionada se os clubes também deveriam banir torcedores que fossem encontrados envolvidos nos tumultos.

“Se isso é o que os clubes de futebol ou de rúgbi escolhem fazer, isso é uma questão para eles, mas todas as táticas e todas as opções devem ser analisadas”, disse ela à LBC Radio.