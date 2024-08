Motociclista morre após colidir com entregador dos correios e bater em palmeira em Rio Branco

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de Fabrício de Souza Portela, de 24 anos, na manhã desta terça-feira, 6, na Avenida Ceará, próximo a uma concessionária de veículos, no bairro Abrahão Alab, em Rio Branco.

Testemunhas relataram que Fabrício conduzia uma motocicleta Twister azul, placa QWN-6I92, no sentido bairro-centro, quando inesperadamente colidiu com uma motocicleta dos Correios, que seguia na mesma direção. Após o impacto, a moto dos Correios tocou no meio-fio do canteiro central, enquanto Fabrício perdeu o controle de sua moto e colidiu violentamente contra uma palmeira.

No acidente, Fabrício sofreu múltiplas fraturas e uma laceração grave no pé direito devido ao impacto. O entregador dos Correios não caiu em sua motocicleta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado chegou rapidamente ao local. Apesar dos esforços dos paramédicos, que tentaram reanimação por 15 minutos, Fabrício não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância.

O corpo de Fabrício foi encaminhado pelo próprio SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para a realização da perícia. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Flagrantes (DEFLA) e a motocicleta foi removida do local.