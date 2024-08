Servidores do SAMU recebem marmitas contaminadas com tapuru durante almoço

Servidores da saúde que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram surpreendidos de forma desagradável durante o almoço desta segunda-feira, dia 5. Além da comida habitual — carne moída, arroz, macarrão, feijão, farofa e algumas verduras —, as marmitas também continham larvas.

Em um vídeo, é possível ver as larvas se movendo pela carne moída. Tentamos entrevistar alguns servidores, mas todos recusaram se expor publicamente por medo de retaliação e preferiram oferecer suas denúncias no anonimato.

“Não é a primeira vez que enviam comida estragada, trabalhamos duro, plantões exaustivos de 24h, 48h e até 72h, e quando paramos para almoçar muitas das vezes nos deparamos com comida azeda, e agora com tapuru. Não sei como é que o estado manda comida velha nojenta, por isso que o pessoal aqui vive com infecção, doente”, disse um funcionário.

Outro temor é que o governo pare de fornecer as marmitas e ou auxílio alimentação, um direito conquistado pela categoria em 2022.

A reportagem entrou em contato com o enfermeiro que era presidente do sindicato dos servidores da saúde, e hoje deputado estadual, Adailton Cruz, que afirmou que a denúncia deve ser feita e que os servidores não perderão o direito do benefício auxílio alimentação fornecida pelo Estado.

“Na época, uma das nossas lutas foi garantir a manutenção da alimentação fornecida aos servidores da saúde, o que foi pactuado e garantido pelo Governo. Então, eles não devem temer a retirada desse benefício alimentação,” esclareceu Adailton.

Servidores relataram ainda a reportagem a perseguição quem vem sofrendo por parte da Administração.

“Em todo esse tempo de SAMU nunca houve tanta perseguição como está ocorrendo nesta atual gestão. Perseguição a funcionários, tanto do SAMU, quanto aos trabalhadores da limpeza, segurança e agora até a imprensa que nos acompanha há anos. Lançaram avisos até nas portas do SAMU. Semana passada até um repórter foi proibido de adentrar o prédio para tomar um copo com água. É esse pequeno grupo, uma panelinha, uns são perseguidos e outros beneficiados, e o pior é que quem é protegido é exatamente quem comete irregularidades. SAMU já foi um bom lugar pra trabalhar hoje é terrível devido à má administração, e se você for contra eles, falar algo, podemos ser transferido ou até mesmo perder o emprego, como já aconteceu com alguns colegas de trabalho. E agora mais essa comida com tapurus” disse um servidor que pediu para não ser identificado.

Procuramos a diretora do Samu, Necila Fernandes, para falar a respeito da comida contaminada e ela afirmou que a empresa responsável pelo fornecimento das marmitas será notificada.

Veja vídeo: