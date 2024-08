Valtim assume prefeitura e Bocalom vai a Brasília tratar liberação de recursos

O chefe da Casa Civil da prefeitura de Rio Branco, Valtim José, assumiu a prefeitura nesta terça-feira, 6, em razão da ausência do prefeito Tião Bocalom (PL), que viajou a Brasília para cumprir agendas institucionais. A informação foi confirmada pelo secretário de comunicação, Aílton Oliveira.

Segundo Oliveira, Bocalom está na capital federal para uma série de compromissos com a bancada federal e possivelmente com ministérios, buscando recursos para o município. Um dos encontros de Bocalom será com o senador Márcio Bittar e com o senador Davi Alcolumbre para tratar sobre a liberação do recurso para ETA 2. “O prefeito vai estar hoje com o senador Márcio Bittar, com o senador Davi Alcolumbre, para tratar sobre a liberação do recurso para ETA 2, que já foi autorizado, mas não foi liberado ainda. Então, o principal compromisso dele hoje é sobre isso”, ressaltou dizendo que o retorno do prefeito ao comando da prefeitura está previsto para quinta-feira, 8.

Enquanto isso, o prefeito em exercício, Valtim José, terá uma agenda cheia. Ele começará o dia com uma visita ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e participará das celebrações dos 122 anos da Revolução Acreana, no bairro 6 de Agosto, em Rio Branco.