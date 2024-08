Motocicleta roubada é recuperada pela Polícia Militar no bairro Cidade do Povo

Uma motocicleta Honda CG 160 start de cor preta com restrição de roubo foi recuperada pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira, 21, na rua Railson Nascimento, bairro Cidade do Povo.

Uma guarnição de rádio-patrulhamento do 2° Batalhão encontrava-se em patrulhamento preventivo e ostensivo nas ruas do bairro Cidade do Povo, buscando diminuir a incidência de delitos por parte de membros de facções criminosas.

Ao entrarem na referida rua, avistaram uma motocicleta caída ao solo, com alguns danos nas carenagens e também na ignição. Ao verificarem no sistema, constataram que tratava-se de veículo com restrição de roubo/furto.

A guarnição ainda realizou algumas buscas nas imediações, porém, não logrou êxito em encontrar suspeitos.

O veículo foi apresentado na delegacia da segunda regional, para ser restituído ao proprietário.

Fonte: Ascom/PMAC