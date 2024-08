Copa Libertadores: Botafogo leva novo susto do Palmeiras, mas vai às quartas de final

Líder do Brasileirão, o Botafogo está nas quartas de final da Libertadores 2024. O time carioca abriu vantagem contra o Palmeiras no Allianz Parque, nesta quarta-feira (21), levou empate relâmpago no fim, mas, mesmo com o 2 a 2, passou no placar agregado.

Os gols foram marcados por Igor Jesus e Savarino, para o Botafogo, enquanto Flaco López e Rony fizeram os do Palmeiras, todos na etapa final. O Alviverde ainda teve um gol anulado aos 50 minutos, que levaria a decisão para os pênaltis.

Como havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, o Botafogo poderia empatar no Allianz Parque que garantiria a classificação para enfrentar São Paulo ou Nacional (URU) na próxima fase — os times decidem a vaga nesta quinta (22), no Morumbis.

Com a eliminação em casa, o Palmeiras de Abel Ferreira agora só tem a disputa do Campeonato Brasileiro até o fim da temporada de 2024, já que foi eliminado da Copa do Brasil por outro time carioca, o Flamengo.

Palmeiras foi diferente ao do primeiro jogo

A tônica do jogo no Allianz Parque foi diferente daquela vista no Nilton Santos, na semana passada. Com seis mudanças, em casa, e buscando o resultado, o Palmeiras dominou as ações desde o começo.

Finalizou muito mais e empilhou boas chances, especialmente no fim do primeiro tempo, quando o Botafogo tinha o destaque Luiz Henrique praticamente inapto, após sentir lesão na panturrilha. Mas o Palmeiras não aproveitou.

Na etapa final, com Matheus Martins substituindo Luiz Henrique, o Botafogo teve duas chances claras, e marcou seus gols.

Botafogo aproveitou as chances que teve

O primeiro saiu aos 12 minutos. Matheus Martins fez boa jogada pela direita e, na raça, acertou passe para Savarino. O venezuelano serviu o matador Igor Jesus, que não teve problemas para deslocar Weverton e marcar.

O Palmeiras tentava digerir o gol quando veio outro, sete minutos depois. De novo, Matheus Martins achou Savarino, aproveitando bobeada de Gustavo Gómez, e, dessa vez, o venezuelano encheu o pé para fazer o dele.

Final de gols, sustos e VAR

Precisando de três gols para levar o jogo à disputa de pênaltis, o time de Abel Ferreira demorou a imprimir uma pressão sobre o Botafogo. Só foi descontar aos 41 minutos, com Flaco López desviando de cabeça cruzamento de Gabriel Menino.

No abafa e na força mental, o Palmeiras chegou ao empate com Rony, perto dos 45 minutos do segundo tempo, e chegou a achar o terceiro gol, que levaria a decisão para a disputa de pênaltis.

Gustavo Gómez marcou aos 50 minutos do segundo tempo, mas o zagueiro dominou a bola com a mão antes de chutar, o árbitro de vídeo chamou, e o gol foi anulado, para decepção da torcida no Allianz Parque.

No último lance da partida, Gabriel Menino ainda acertou uma linda cobrança de falta no travessão, e o Botafogo conseguiu respirar aliviado, sem reviver a virada histórica que sofreu para o próprio Palmeiras em 2023.