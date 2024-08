Libertadores 2024: veja os times classificados às quartas de final

Até a próxima quinta-feira (22), conheceremos os oito times classificados às quartas de final da Copa Libertadores da América 2024.

O primeiro clube a se garantir na próxima fase é o Fluminense, que eliminou o Grêmio nos pênaltis em duelo brasileiro, nesta terça (20), no Maracanã. No total, podemos ter até cinco times do País entre os oito melhores do continente.

O Fluminense agora encara o Atlético-MG que bateu o San Lorenzo por 1 a 0. Battaglia fez o único gol da partida, na Arena MRV. O time argentino parou na trave e nas defesas de Everson. No jogo de ida, as equipes haviam empatado por 1 a 1.

Já o Colo-Colo, do Chile, venceu o Junior Barranquilla, da Colômbia, por 3 a 1 no agregado e também está na próxima fase do torneio continental.

Quem também está garantido é o Peñarol. O time uruguiao eliminou o The Strongest por um agregado de 4 a 1 e espera pelo vencedor do confronto entre Flamengo e Bolívar.

Em um duelo histórico no Allianz Parque, o Botafogo eliminou o Palmeiras fora de casa. O Fogão se classificou com um placar agregado de 4 a 3.

O River Plate também está nas quartas. O time de Marcello Gallardo passou pelo Talleres.

Classificados às quartas de final da Libertadores

• Fluminense

• Atlético-MG

• Colo-Colo-CHI

• Peñarol-URU

• Botafogo

• River Plate-ARG

Resultados das oitavas de final*

• Fluminense 3 x 3 Grêmio (nos pênaltis, 4 x 2)

3 x 3 Grêmio (nos pênaltis, 4 x 2) • Atlético-MG 2 x 1 San Lorenzo

2 x 1 San Lorenzo • Colo-Colo 2 x 1 Junior Barranquilla

2 x 1 Junior Barranquilla • Peñarol 4 x 1 The Strongest

4 x 1 The Strongest • Botafogo 4 x 3 Palmeiras

4 x 3 Palmeiras • River Plate 3 x 1 Talleres

* placar agregado