Bocalom grava programa eleitoral, e lança candidaturas nesta quinta

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom, tem agenda de campanha cheia nesta quinta-feira (22). Os compromissos incluem gravação de propaganda eleitoral, inauguração de comitê, presença em reuniões de candidatos a vereador(a) e visita a uma igreja.

De acordo com a assessoria do candidato, das 6h às 8h, Bocalom faz gravação para o horário eleitoral na região do elevado da Estrada Dias Martins.

À tarde, a partir das 14:30h, o candidato tem reunião com Pr. Pedro Abreu, no gabinete da candidata a vereadora Gabriela Câmara. A partir das 16h, ele participa da inauguração do comitê CASA 22, na Avenida Ceará.

Durante a noite, a partir das 18:30h, Bocalom marca presença no evento de um candidato a vereador no Buffet Espaço A, no bairro Parque das Palmeiras. Às 19h, Bocalom faz uma visita rápida, acompanhado de sua namorada, Kelen Rejane, do candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene e esposa, no culto de mulheres da Igreja Assembleia de Deus.

Como última agenda programada do dia, às 19h30, o prefeito participa de reunião com apoiadores de uma candidata a vereadora de sua base, no Bola 15.