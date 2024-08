Marcus terá inauguração de Casas 15, adesivaço e lançamento de candidatura

A agenda do candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), para esta quinta-feira, 22, inclui a inauguração de Casas 15, reuniões, e o lançamento de candidaturas na capital.

Pela manhã, o emedebista participará da inauguração da Casa 15 na Vila da Amizade e no Bom Jesus. À tarde, ele se reunirá com Everton e mototaxistas no bairro João Paulo, na Baixada, e participará de um encontro do 15 na Caixa d’Água da Seis de Agosto, no Segundo Distrito, com atividades como adesivaço e bandeiraço.

À noite, Marcus Alexandre terá uma reunião com moradores do Ramal do Canil, juntamente com o candidato Neném Almeida (MDB), e participará do lançamento da candidatura do vereador Célio Gadelha (MDB) no Buffet Matheus, no Conjunto Xavier Maia.