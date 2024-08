Criança de 7 anos é atropelada por motociclista no bairro João Eduardo

Na noite desta quarta-feira, (21), um atropelamento aconteceu no bairro João Eduardo 1, em Rio Branco. Um motociclista identificado como Juan Padilha Moura Menezes, de 21 anos, atropelou uma criança de 7 anos na Rua Campo Grande. A vítima estava acompanhada por sua mãe e irmãos, tentando atravessar a rua quando o acidente ocorreu.

De acordo com testemunhas, a mãe havia acabado de buscar os filhos na escola e estava atravessando a rua segurando as mãos das crianças. Ao perceber que uma motocicleta modelo Yamaha Fazer 250, de cor verde, se aproximava no sentido bairro-centro, as crianças se assustaram e correram em direção à calçada. Nesse momento, a vítima foi atingida pela motocicleta, sofrendo graves ferimentos.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada. E enviou uma viatura de suporte avançado no local, os profissionais constataram a gravidade do estado da criança, que precisou ser entubada antes de ser levada ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco. A vítima foi encaminhada ao setor de emergência pediátrica, onde deu entrada com traumatismo craniano encefálico (TCE) grave, e seu estado de saúde é considerado grave.

O motociclista também se feriu no acidente, embora de forma menos grave. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Sobral com escoriações leves, e seu quadro clínico é estável.

A Polícia Militar foi acionada, militares do primeiro batalhão rapidamente chegaram para dar apoio e logo em seguida o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) foi acionado e compareceu ao local para isolar a área e realizar os trabalhos de perícia.