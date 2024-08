Jenilson diz que sabatina é positiva e importante para apresentar propostas

Após a terceira rodada de sabatina do ac24horas, realizada nesta quarta-feira, 21, o candidato a prefeito de Rio Branco, Jenilson Leite (PSB), considerou o espaço fundamental para a apresentação de suas propostas à população de Rio Branco.

Jenilson avaliou a sabatina de forma positiva: “Avalio como positivo. Trouxe para a população de Rio Branco as minhas propostas, as minhas ideias. Procurei também focar nas contradições dos candidatos que me antecederam, que já tiveram suas oportunidades e que hoje, infelizmente, continuam discutindo os mesmos problemas, como a questão da água, com promessas feitas por ambos e que agora estão sendo renovadas”, declarou.

Leite também reforçou seu compromisso com a regularização fundiária no município: “Temos também a questão da regularização fundiária, na qual sempre atuei. Em diferentes momentos, ajudei muitas famílias que estavam em situação de irregularidade a buscar essa regularização. Entendo que em uma eleição como esta, devemos aproveitar ao máximo para discutir soluções reais para nossa cidade”, comentou.