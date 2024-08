Morador em situação de rua é agredido durante “disciplina” de facção e morre dentro de ambulância em Rio Branco

Um morador em situação de rua, cuja identidade ainda é desconhecida, morreu vítima de agressão física na noite desta quarta-feira, durante disciplina imposta por uma organização criminosa. O crime aconteceu na Rua Piauí, no bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o homem foi encontrado caído às margens do Rio Acre, com acesso pela Rua Piauí, após ter sido agredido com ripas nas costas, socos e chutes. A vítima ainda chegou a relatar aos populares que havia recebido uma surra de membros da facção.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e, devido ao quadro clínico do paciente ter se agravado, foi necessário pedir o apoio da ambulância de suporte avançado em frente à base do SAMU, na Rua José de Melo.

O morador em situação de rua sofreu uma parada cardiorrespiratória, e o processo de reanimação com massagens cardíacas foi iniciado. Após 15 minutos de procedimentos, o paciente não resistiu e veio a óbito dentro da ambulância.

O corpo do homem foi encaminhado na própria ambulância do SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

A Polícia Militar não foi acionada. O caso será inicialmente investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).