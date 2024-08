Colisão entre carro e caminhonete deixa vítima com fraturas expostas

Na tarde desta quarta-feira,(07) uma colisão envolvendo um carro e uma caminhonete deixou uma vítima gravemente ferida na BR 317, próximo ao município de Xapuri. O acidente ocorreu no sentido Xapuri, quando Carlos Alberto Pires Maia, de 66 anos, colidiu na traseira de uma caminhonete. Com o impacto, Carlos foi arremessado ao solo, sofrendo sérios ferimentos.

De acordo com informações repassadas, o condutor da caminhonete que não teve seu nome revelado permaneceu no local do acidente até a chegada dos socorristas. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Xapuri foi acionada e realizou o resgate da vítima, encaminhando-a inicialmente ao Hospital Geral Epaminondas Jácome, em Xapuri.

Devido à gravidade dos ferimentos, Carlos Alberto Pires Maia foi transferido para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Carlos foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com uma fratura exposta no membro superior esquerdo, fratura exposta no membro inferior direito e trauma torácico que necessitou de drenagem. Apesar da gravidade dos ferimentos, seu estado de saúde é considerado estável.

As autoridades locais estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar as causas e responsabilidades.