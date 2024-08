Jovem fica ferido em colisão entre carro e moto na Avenida Sobral

Na noite desta quarta-feira (07), um grave acidente entre um Jeep Compass e uma motocicleta Honda CG 150 Fan deixou um jovem ferido na Avenida Sobral, localizada na baixada da Sobral, em Rio Branco. O acidente ocorreu, quando o motorista do Jeep Compass, cuja identidade não foi divulgada, teria invadido a pista contrária, colidindo com a motocicleta pilotada por Wesley Oliveira Albuquerque, de 20 anos. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo.

O motorista do Jeep Compass permaneceu no local até a chegada das equipes de urgência e emergência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi rapidamente acionado e encaminhou Wesley Oliveira Albuquerque para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Sobral Franco Silva, onde recebeu atendimento por contusões no joelho, além de escoriações pelo corpo. Seu estado de saúde é considerado estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) foi acionado e esteve no local para isolar a área e realizar os trabalhos de perícia,