Minha Casa, Minha Vida: limite de renda para aquisição de imóvel é alterado; confira

O Ministério das Cidades editou portaria com a atualização anual dos limites de renda para as famílias atendidas em cada faixa do Minha Casa Minha Vida (MCMV), programa habitacional do governo federal.

Na modalidade urbana, o limite de renda bruta familiar mensal da Faixa 1 do programa passou de R$ 2.640 para R$ 2.850. Na Faixa 2, passou de R$ 4.400 para R$ 4.700 mensais. Já na Faixa 3, seguiu em R$ 8.000,00.

Na modalidade rural do MCMV, o limite de renda bruta familiar anual da Faixa 1 passou de R$ 31.680 para R$ 40.000. Na faixa 2, passou de R$ 52.800 para R$ 66.600 anuais. Já na Faixa 3, continuou em R$ 96.000.

Os novos valores foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (9). A atualização dos limites vale para os contratos celebrados a partir desta data.