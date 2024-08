Trabalhadores do programa 1.001 Dignidades homenageiam Tião Bocalom

O prefeito Tião Bocalom (PP) recebeu na manhã desta sexta-feira, 9, uma homenagem dos trabalhadores do programa habitacional 1.001 Dignidades, na região do Distrito Industrial, em Rio Branco. O gesto foi realizado em comemoração ao Dia dos Pais, que será celebrado no próximo domingo, 11 de agosto.

Na ocasião, cerca de 20 servidores entregaram ao prefeito uma tábua de churrasco feita de cerejeira e um boné de Nossa Senhora Aparecida. Bocalom expressou sua gratidão ao receber os presentes. “Sem dúvida, estou muito feliz por receber essas lembranças. A tábua de churrasco, feita de uma cerejeira-rajada, que é uma madeira que considero linda para móveis, parece que eles sabiam do meu gosto. E o boné de Nossa Senhora Aparecida, de quem também sou devoto,” declarou.

O prefeito também destacou sua alegria pela homenagem. “Estou muito feliz por essa homenagem ao Dia dos Pais. Receber essa lembrança de pessoas tão guerreiras e trabalhadoras, que estão cuidando do projeto de dignidade, é muito significativo para mim. É gratificante ver a estrutura que montamos para esse trabalho,” ressaltou Bocalom.

Nuzaron Dantas, gerente do programa 1.001 Dignidades, explicou que a homenagem foi uma iniciativa dos próprios trabalhadores. “Essa agenda foi uma solicitação das pessoas que trabalham na produção das casas e das madeiras. Eles quiseram homenagear o prefeito pela sua visão de dignidade e pelo belo trabalho que ele vem realizando,” afirmou.