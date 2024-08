Paris 2024: ao lado de Snoop Dogg, Simone Biles acompanha prova de atletismo

Acompanhada do rapper Snoop Dogg, 52, a ginasta americana Simone Biles, 27, acompanhou, pela primeira vez, a prova de atletismo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Em vídeo, compartilhado no Instagram do artista na última quinta-feira (9), os dois apareceram vibrando pelos atletas durante a competição.

“Eu, na verdade, nunca tinha assistido a um outro evento antes. Esta é a minha primeira vez”, confessou a ginasta. “Nunca?”, questionou Dogg. “Nunca”, ela garantiu.

Ainda na publicação, o rapper fez questão de brincar com a trajetória de Biles usando um emoji de cabra, “goat”, em inglês, algo como “maior de todos os tempos”, em português.

Assista ao vídeo:

Recentemente, Dogg chamou a atenção ao escolher um look temático para acompanhar a uma das competições de hipismo no evento esportivo. Vestido como cavaleiro, o músico ainda incluiu um capacete, luvas e jaqueta preta, além de um par de óculos escuros com estrelas.