Memorial do Seringueiro é invadido e duas réplicas de espingardas são furtadas no município de Xapuri

O Memorial do Seringueiro, espaço localizado ao lado da Casa de Chico Mendes, em Xapuri, interior do Acre, foi alvo de um arrombamento, entre as 17h30 deste domingo, 4, às 6h da manhã desta segunda, 5, e duas réplicas de espingardas foram furtadas.

Em comunicado, a Secretaria de Cultura e Turismo informa que as réplicas não possuem mecanismos que as façam funcionar, sendo parte do acervo do espaço, possuindo placas de tombamento patrimonial do Estado do Acre.

A pasta municipal ainda pede que a população colabore com informações que possam levar a polícia a localizar os itens e informa que já está tomando providências para que outras ocorrências do tipo não se repitam.

O Memorial do Seringueiro faz parte de um conjunto de casas similares à que foi moradia do líder sindical conhecido internacionalmente, sendo tombada pelo Patrimônio Artístico e Histórico Nacional.