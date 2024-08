Astro da NFL detona reverência de Biles a brasileira Rebeca Andrade: “Nojento”

As ginastas norte-americanas Simone Biles e Jordan Chiles protagonizaram uma cena histórica, neste segunda-feira (5), ao reverenciar a brasileira Rebeca Andrade no pódio do solo da ginástica artística em Paris 2024.

Cena histórica

A brasileira Rebeca Andrade conquistou nesta segunda-feira (5) a medalha de ouro no solo na Olimpíada de Paris e se tornou a maior medalhista do Brasil na história dos Jogos Olímpicos.

Não bastasse o feito histórico, Rebeca foi reverenciada no pódio pelas estadunidenses Simone Biles e Jordan Chiles, que se curvaram diante da campeã olímpica, em uma imagem emblemática para o esporte brasileiro e que entrará para a galeria de imagens icônicas de Paris 2024.

Rebeca Andrade foi medalhista de ouro no solo com uma apresentação sólida, embalada por uma mistura das canções “End of Time”, de Beyoncé, e “Movimento da Sanfoninha”, de Anitta, a brasileira se apresentou com uma dificuldade de 5.900 e uma execução de 8.266, registrando uma nota de 14.166.

Simone Biles, favorita ao ouro na prova, ficou em segundo lugar com 14.133, e sua compatriota Jordan Chiles completou o pódio com 13.766.

Com a conquista, Rebeca encerrou a sua participação nesta Olimpíada com quatro medalhas: o bronze por equipes, a prata no individual geral, uma outra prata, no salto, e o ouro no solo.

As medalhas na atual edição se juntam às duas conquistadas em Tóquio 2020: ouro no salto e a prata no individual geral.