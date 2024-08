Curso de Direito do Centro Universitário Uninorte inicia semestre com aula ministrada por Rogério Galloro

Como o tema “Desafios da carreira jurídica: a jornada de um delegado de Polícia Federal”, o Curso de Direito do Centro Universitário Uninorte inicia o segundo semestre de 2024, com a aula Magna, a ser ministrada pelo Dr. Rogério Galloro, hoje (05) às 19h, no Auditório do Bloco E.

Galloro é ex-diretor-geral da Polícia Federal e foi Diretor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, Assessor Especial da Presidência do Supremo Tribunal Federal, Assessor Especial da Presidência do TSE, Secretário Nacional de Justiça do Ministério da Justiça.

O delegado ainda foi Adido Policial na Embaixada do Brasil em Washington e membro do Comitê Executivo da INTERPOL 2017/2021 e representou o Brasil perante 35 países. Mestre em Direito (políticas públicas, processo e controle penal), pelo UniCEUB, possui Especialização em Relações Internacionais/UnB, MBA em Gestão de Políticas de Segurança Pública/FGV e é ex-aluno da Harvard Kennedy School em Segurança Nacional e Internacional.

Dr. Galloro é implementador e auditor líder em sistemas de gestão antissuborno e compliance.