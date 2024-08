Meio Quilo, Ronco do Porco, Lambada da Pisadinha: nomes de candidatos a vereador

Após o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, com toda a documentação exigida, no ato do registro, o candidato em qualquer eleição, tem a prerrogativa de escolher o nome de urna, que vai aparecer junto com a foto ao eleitor na hora da votação.

Aí é que sobra criatividade entre os candidatos. O ac24horas fez uma pesquisa nos registros de candidaturas e apresenta os nomes mais diferentes nestas eleições no Acre.

Os principais destaques vão para o candidato Meio Quilo, do PSDB em Bujari, o candidato Ronco do Porco, que disputa uma vaga de vereador pelo PT em Brasileia. Se você ainda não estiver satisfeito com nomes diferentes, tem o Lambada do Pisadinha, candidato em Capixaba pelo Podemos ou que tal o candidato Tatu do Bem, do Podemos de Tarauacá.

Veja abaixo os outros criativos nomes de candidatos neste pleito.

Burrinho do PL e Cutiara do PP em Acrelândia;

Bombom do PP, Cocolé do PDT e Pilique do PT em Assis Brasil;

Em Cruzeiro do Sul, tem o Bolinha das Vans do Solidariedade;

Esquilo da Capoeira do PSD, o Jabota do UB e a Madonna do PL são candidatos em Epitaciolândia.Epitaciolandia esquilo da capoeira PSD jabota ub Madonna PL

Do reino animal tem o Paca PT em Feijó, o Burro do Calafate em Rio Branco e o Jacaré em Bujari.

Em Manoel Urbano, o Véi Pescador disputa a eleição pelo MDB.

Abusando da criatividade há o Baxim do Céus aberto em Plácido, a Morena do Bar também em Plácido e o Bebe Leite e o Railtão Top dos Top´s em Rio Branco e o Boa Ideia em Sena Madureira.

De uma coisa é certa, o eleitor acreano está bem servido no quesito criatividade nestas eleições.