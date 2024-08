Detran convoca selecionados no programa CNH Social 2024 modalidade estudantil

Os estudantes egressos de escolas da rede pública do Acre que se inscreveram para participar do Programa CNH Social 2024, modalidade estudantil, já podem verificar o resultado do processo seletivo. A convocação de 1.175 selecionados foi publicada nesta segunda-feira, 26, no Diário Oficial do Acre (DOE), a partir da página 128.

Foram mais de 38 mil inscritos somente este ano para disputar as 5 mil vagas disponibilizadas pelo maior programa de inclusão social da história do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC).

A partir de agora os convocados têm 10 dias úteis para procurar o Detran, em Rio Branco, ou uma das 16 unidades do órgão no interior para abrir os processos de primeira habilitação, adição e mudança de categoria.

Quem mora em cidades onde não há posto de atendimento da autarquia de trânsito deve enviar a documentação constante no edital para o email [email protected].

Aqueles que procurarem o Detran na capital, localizado na estrada Dias Martins, nº 894, bairro Jardim Primavera, uma Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) no interior ou enviarem a documentação por meio digital devem apresentar originais e cópias do documento de identificação oficial com foto, CPF, comprovante de endereço (emitido nos últimos 90 dias), histórico escolar, certificado de conclusão do ensino médio e o Passaporte CNH Social (que pode ser baixado no site do Detran).

Confira a a lista completa clicando aqui