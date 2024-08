Gladson lança 10 editais de fomento às atividades artístico-culturais no Acre

O Governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), lançou na manhã desta segunda-feira, 26, no auditório do Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco, dez editais voltados ao fomento de atividades artístico-culturais em todo o território acreano. Os recursos são oriundos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), totalizando mais de R$ 16 milhões.

Os editais de fomento cultural incluem subsídios para a manutenção de espaços culturais e a Política Nacional Cultura Viva. Eles são destinados a gestores estaduais e municipais de cultura, conselhos e comitês de cultura, trabalhadores da cultura, agentes culturais e a comunidade em geral.

O governador Gladson Cameli (PP) destacou a importância dos investimentos para os fazedores de cultura no Acre, ressaltando que os atores culturais sempre colocam o estado em evidência. Segundo o chefe do executivo, “o Governo do Estado, juntamente com o Governo Federal, está proporcionando uma grande oportunidade para todos que trabalham com cultura, permitindo que o Acre mantenha seu protagonismo e que os talentos locais possam expor suas habilidades”, declarou.

Cameli também elogiou a capacidade técnica do presidente da FEM, Minoru Kimpara, e expressou sua satisfação com as obras de revitalização do Teatrão. “Meus olhos brilham quando passo em frente ao Teatrão. A cultura é vida, aquece a economia e oferece às pessoas a oportunidade de mostrar sua capacidade à população, seja cantando ou fazendo teatro”, afirmou o governador.

O presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoru Kimpara, enfatizou que o momento é de alegria e celebração, pois os investimentos na cultura do estado são significativos, totalizando mais de R$ 30 milhões quando somados aos recursos da Lei Paulo Gustavo. “Esse ano já foram disponibilizados R$ 22 milhões da Lei Paulo Gustavo e agora mais R$ 16 milhões, totalizando R$ 38 milhões, um recurso nunca visto na história da cultura do Acre”, destacou Kimpara, ressaltando que esses recursos irão valorizar os artistas locais e impulsionar a economia criativa.

A Presidente do Conselho Estadual de Cultura, Flávia Burlamaqui, ressaltou a necessidade de continuar avançando nos investimentos. “Sabemos que ainda não atingimos o ideal, mas estamos amadurecendo o processo. Construímos juntos, mesmo com ideias divergentes, e estamos conseguindo avançar”, afirmou Burlamaqui, destacando a importância de alcançar mais municípios e continuar trabalhando para o progresso cultural no estado.