Mecânico acusado de matar noiva com 10 facadas vira réu em Rio Branco

A Justiça tornou réu o mecânico Simey de Menezes Costa, acusado de matar a noiva, Ketilly Soares de Souza, com cerca de dez facadas. O crime ocorreu na Rua Raimundo Saldanha, no Polo Benfica, região do bairro Vila Acre, Segundo Distrito de Rio Branco. Simey deverá responder por homicídio qualificado, com as agravantes de motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. A decisão foi proferida pelo juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar.

De acordo com informações divulgadas pela TV 5 nesta quinta-feira, 1º, ao aceitar a denúncia do Ministério Público, o magistrado afirmou que a materialidade do crime é comprovada pelo boletim de ocorrência e outras evidências, enquanto os indícios mínimos de autoria são evidenciados pelos depoimentos das testemunhas e pelo interrogatório do réu.

Com a decisão, a defesa de Simey Costa tem o prazo de dez dias para responder à acusação. Após essa etapa, será marcada a audiência de instrução e julgamento do processo.

Simey Menezes foi preso no dia 13 de junho deste ano, após se apresentar na Delegacia da Mulher. Conforme consta na denúncia, ele assassinou Ketilly Soares de Souza no dia 8 de junho, na residência do casal. O corpo da vítima foi encontrado por vizinhos na manhã seguinte.