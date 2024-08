Em Rio Branco, moradores bloqueiam estrada do Calafate para exigir melhorias em ruas

Moradores da região do Calafate, em Rio Branco, fazem protesto na manhã desta quinta-feira, 1, bloqueando a estrada do Calafate, uma das mais movimentadas da capital acreana. A interdição acontece nas proximidades do Cemitério Morada da Paz.

O protesto é pela cobrança de melhorias prometidas nas ruas da região, o que, segundo os manifestantes, que são em maioria do bairro Waldemar Maciel, não estão sendo cumpridas pela prefeitura de Rio Branco.

Zelmo Lima, um dos moradores da região que participa do protesto, fala sobre a manifestação. “Eles prometeram, não cumpriram e essa já é a nossa segunda manifestação. Não vamos sair daqui até aparecer alguém da prefeitura para conversar com a gente. Esses dias, o chefe de gabinete do prefeito, Frank Lima, esteve aqui, mas não resolveu o nosso problema”, explica.

Os moradores usam pneus, cadeiras e até bicicletas para interditar a Estrada do Calafate, que já tem um engarrafamento grande de veículos no momento. “Estamos travando a estrada e não saímos até termos uma solução de verdade”, afirma Zelmo.