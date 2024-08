Praga do cacau: governo oficializa prorrogação do bloqueio sanitário no Acre

Como o governo federal informou no mês passado, está ampliado o prazo do bloqueio para conter o avanço da praga do cacau no Acre e outros Estados. O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou nesta quinta-feira (1) no Diário Oficial da União, portaria que prorroga o prazo de vigência da emergência fitossanitária editada por último em 4 de agosto de 2023, relativa ao risco iminente da introdução da praga quarentenária Moniliophthora roreri nos Estados do Acre, Amazonas e Rondônia. A portaria inclui o Estado do Pará no bloqueio.

“Fica incluído o Estado do Pará na condição de emergência fitossanitária relativa ao risco iminente de introdução da praga quarentenária Monilophthora roreri”, diz o artigo 2o da portaria.

A doença conhecida também como Monilíase do Cacaueiro e no Brasil foi detectada inicialmente em pés de cupuaçu no Vale do Juruá. A portaria entra em vigência dia 5 de agosto.

A monilíase é uma doença devastadora que afeta plantas do gênero Theobroma, como o cacau (Theobroma cacao L.) e o cupuaçu (Theobroma grandiflorum), causando perdas na produção e uma elevação nos custos devido à necessidade de medidas adicionais de manejo e aplicação de fungicidas para o controle da praga.