Marcus e militância realizam bandeiraço e garantem construção de Centro do Idoso

No segundo dia de campanha, o candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) e sua vice, Marfisa Galvão (PSD), realizaram na manhã deste sábado, 17, um bandeiraço na Avenida Sobral, na região da Baixada, em Rio Branco.

Acompanhado pela militância e pelo deputado estadual Tanisio Sá, Marcus Alexandre garantiu a reforma total da Praça da Semsur, a construção da Praça da Juventude e a criação de um Centro do Idoso na região. “Agora, temos novos projetos para cá, como a Praça da Juventude na região do Cabriúva e Boa União, além da reforma total do mercado e da Praça da Semsur, e a construção do Centro do Idoso na Baixada. São novas propostas e tenho um carinho enorme por todos esses bairros. Caminhei aqui a pé muitas vezes, conheço as ruas desde quando fui prefeito e sou amigo de muitas famílias aqui da Baixada”, afirmou.

O emedebista também ressaltou as ações realizadas durante sua primeira gestão. “Nosso plano inclui várias ações para a Baixada. Me orgulho de ter sido um dos prefeitos que mais investiu na região, na infraestrutura dos bairros, com a construção de quatro postos de saúde, ginásios como os do Aeroporto Velho e João Eduardo, campos de grama sintética na Rua A do Palheiral e Bahia Nova, e duas escolas infantis no Cabriúva e Carandá. Também construímos o terminal de integração, o mercado de peixe e ampliamos o restaurante popular. A Baixada é uma região que cuidei com muito carinho e respeito”, destacou.

A candidata a vice, Marfisa Galvão (PSD), reforçou a necessidade de um gestor que saiba dialogar e realizar obras. “O Marcus Alexandre já tem uma história de trabalho emprestado à sociedade e ao nosso grupo. O povo o conhece, o chama, porque realmente essa região precisa de atenção na educação, no fortalecimento da economia e no suporte da prefeitura, áreas que ficaram a desejar nesta gestão atual. Queremos o Marcus de volta, um prefeito que saiba dialogar e tratar bem a população, algo que não tivemos na gestão atual”, comentou Galvão.

Presente no evento, o senador Sérgio Petecão (PSD) elogiou a capacidade técnica e o diálogo de Marcus Alexandre com as classes sociais, destacando que haverá respeito e trabalho na Baixada da Sobral. “Agradeço a esse povo maravilhoso, tivemos três agendas no 15, São Francisco, e agora estamos aqui na Sobral. É gratificante ver o carinho das pessoas. O Marcus é uma pessoa muito simples e educada, e isso é reflexo do trabalho que ele já fez na prefeitura. É emocionante ver as crianças abraçando, as pessoas parando para cumprimentar. Estamos animados. Sei que é uma campanha difícil, estamos enfrentando duas máquinas, mas quando o povo quer mudança, não há como impedir. Vai dar Marcus Alexandre, se Deus quiser”, concluiu.