Bocalom e Alysson visitam Mercado Elias Mansour e tomam café com populares

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), iniciou o segundo dia de campanha neste sábado (17) com uma visita às instalações provisórias que recebem os comerciantes do Mercado Municipal Elias Mansour, no centro de Rio Branco. O candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene, o secretário de governo Luiz Calixto, e o secretário de infraestrutura do município, Cid Ferreira, estiveram juntos com Bocalom durante a visita.

O Mercado Municipal Elias Mansour foi demolido e está sendo refeito ao custo de R$ 28.700.000, tendo como fonte R$ 20 mi de emenda do senador Márcio Bittar, R$ 5 mi da ex-deputada federal Mara Rocha, com o restante de investimento de recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco.

O novo Elias Mansour terá garagem subterrânea com 80 vagas de carro. No térreo, ficarão boxes de açougues, venda de camarões e outros produtos resfriados. No primeiro piso, vendas de hortaliças.

O prédio terá dois elevadores e tampas de acesso para descarga de carros no térreo e primeiro piso. A obra deve estar pronta até o meio de 2025.

O candidato Tião Bocalom tomou café com populares e exaltou o trabalho dos vendedores, que estão vendendo nos locais improvisados, e disse que o novo Mercado Elias Mansour deve atrair novos clientes.

“Estamos na área de hortifruti do nosso mercado improvisado, com nossos guerreiros que enfrentam sol e chuva para produzir o alimento que chega em nossa mesa. Esses guerreiros, se Deus quiser, quando o mercado estiver pronto, vão ter orgulho porque vai ter gente do Brasil inteiro querendo comprar nosso produto”, disse Tião Bocalom.