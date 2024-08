Hospital divulga causa da morte de Silvio Santos

O Hospital Israelita Albert Einstein, onde Silvio Santos estava internado desde o início de agosto, em São Paulo, divulgou a causa da morte do apresentador neste sábado (17). Segundo o boletim médico, foi “em decorrência de broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1)”.

Também segundo o hospital, o falecimento do comunicador, aos 93 anos, aconteceu às 4h50 deste sábado. “O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda”, diz ainda o texto. Assinam o comunicado os geriatras Gabriel Truppel Constantino e Victor José Dornelas Melo, o cirurgião José Curado e o diretor médico do hospital, Miguel Cendoroglo Neto.

Em julho, Silvio Santos havia sido internado no mesmo hospital após contrair o vírus H1N1 e logo teve alta. Já em 1º de agosto, voltou a dar entrada na mesma unidade de saúde. Segundo o SBT na época, para a realização de exames de imagem.

Por meio de suas redes sociais, a emissora publicou um texto sobre a morte de Silvio Santos: “Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em paz que você sempre será eterno em nossos corações”.

Silvio Santos deixa a mulher, Íris Abravanel, as seis filhas, Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel, Silvia Abravanel, Cintia Abravanel, Daniela Beyruti e Renata Abravanel, além de 14 netos, entre eles, o ator e cantor Tiago Abravanel.