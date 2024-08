Vídeo: veja a trajetória de Silvio Santos até se tornar o rei da TV brasileira

Há décadas o domingo da televisão brasileira se acostumou com a presença de Silvio Santos comandando o entretenimento durante as tarde e noites de milhões de famílias por todo o país. Neste sábado (17), o país se despede do rei da televisão brasileira.

Carioca, nascido em 12 de dezembro de 1930, Silvio foi assim apelidado pela mãe, que não simpatizava com o nome de batismo: Senor Abravanel.

A estreia de Silvio Santos na TV aconteceu em 1961, na emissora TV Paulista, no programa “Vamos Brincar de Forca”. O apresentador chegou a ficar no ar pela TV Globo por mais de 10 anos, enquanto mantinha programas também na TV Tupi. Em março de 1981 estreou o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

Com a chegada da pandemia da Covid-19, Silvio passou a frequentar menos os estúdios da emissora em Osasco, mas continuou ativo nos bastidores. O apresentador foi – aos poucos – saindo de cena, sem antes dar continuidade a seu legado: passou o bastão do comando dos domingos do SBT para a filha Patrícia Abravanel.