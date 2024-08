Jenilson participa de corrida promovida pelo colégio Imaculada Conceição

O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo PSB, Jenilson Leite, participou na manhã deste sábado (17) da corrida promovida pelo Colégio Imaculada Conceição.

Jenilson destacou que o evento reforça a importância do esporte na formação dos jovens e auxilia na saúde da população como um todo.

“Incentivar a prática esportiva é fundamental para o desenvolvimento físico e mental, além de promover valores como disciplina e trabalho em equipe. Nossa agenda continua com diversos compromissos pela cidade, sempre focada em construir uma Rio Branco mais saudável e cheia de oportunidades para todos”, destacou.

O candidato do PSB afirmou que, caso eleito, irá construir um Centro de Esportes de Alto Rendimento na capital para apoiar os jovens.

“Está no nosso plano de governo uma série de compromissos com o esporte. Entre eles, a criação do Centro Municipal para Esportistas de Alto Rendimento, como forma de identificar e dar condições para que crianças e jovens rio-branquenses possam representar o Acre em competições nacionais”, salientou.