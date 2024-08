Marcus tem gravação de propaganda eleitoral e reuniões nesta quarta-feira (28)

A agenda do candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), para esta quarta-feira, 28, inclui gravações de programas, participação em atividades de campanha e reuniões com moradores.

Às 10h30, o candidato participará da gravação do programa “Se Liga Cidade” na TV Rio Branco/Cultura. Entre 11h e 16h, Marcus Alexandre estará na Produtora Studio 7, onde gravará material para sua propaganda eleitoral.

No período da tarde, a partir das 17h, o candidato participará de um encontro com apoiadores e de um bandeiraço na rotatória do Posto, na entrada do bairro Tancredo Neves. Às 18h, ele se reunirá com moradores dos bairros Eldorado e Vitória, em evento organizado pelo candidato a vereador Dr. Pena (MDB). Para encerrar o dia, às 19h, Marcus Alexandre terá uma reunião com lideranças da Baixada.