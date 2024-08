Jenilson Leite e Sanderson Moura visitam o mercado da Estação Experimental

Os candidatos à Prefeitura de Rio Branco, Jenilson Leite e Sanderson Moura, ambos do PSB, têm um dia de compromissos importantes programados para esta quarta-feira (28).

A agenda inicia com um café no Mercado da Estação Experimental. A visita é uma oportunidade para os candidatos se aproximarem da população, ouvirem demandas e compartilharem suas visões para o futuro de Rio Branco.

Após o café, Sanderson Moura terá uma entrevista no jornal “Gazeta Entrevista”. No período da tarde, a agenda continua com uma visita à área comercial da Estação Experimental.