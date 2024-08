Emerson Jarude tem panfletagem, entrevista e reunião com lideranças nesta quarta-feira

O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo Novo, Emerson Jarude, terá uma quarta-feira (28) movimentada com uma série de compromissos públicos e partidários.

A agenda de Jarude começa cedo, às 7h, com atividade de panfletagem. Às 10h, o candidato participa da sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Por volta das 11h30, Jarude será entrevistado na bancada do programa “Esporte” da TV5. Durante a entrevista, o candidato deverá abordar questões relacionadas ao esporte e lazer em Rio Branco.

Após a entrevista, às 12h, Jarude retorna às ruas para mais uma rodada de panfletagem..Às 15h, o candidato tem uma gravação de material digital para sua campanha.

Às 17h, Jarude continua sua estratégia de proximidade com o eleitorado, participando de uma panfletagem em um semáforo movimentado da cidade.

Mais tarde, às 18h, Jarude se reúne com lideranças locais e a candidata a vereadora Thayna. O encontro visa alinhar estratégias e fortalecer o apoio político em torno de sua candidatura à Prefeitura. A agenda do dia termina às 19h, com uma reunião relacionada à Taça Rio Branco.