Tião Bocalom tem bandeiraço, visita a general do exército e cooperativa de crédito

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), e seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene, tem agenda cheia nesta quarta-feira (28), em mais um dia de campanha. Os compromissos são reuniões com apoiadores, visita institucional a um militar de alta patente do Exército, visita a uma cooperativa de crédito e participação em bandeiraço.

Segundo a assessoria dos candidatos Bocalom e Alysson, a primeira agenda do dia começa cedo. Às 6h30, ambos se reúnem com a equipe da Madeireira Triângulo, no Conjunto Universitário. Às 8h, Bocalom, como chefe do executivo municipal, tem reunião institucional com um general da 4ª Brigada. 10h, o prefeito faz visita a uma cooperativa de crédito na rua Quintino Bocaiuva, bairro Bosque.

À tarde, às 17h40, Bocalom e Alysson participam de bandeiraço de candidato a vereador, na rua Isaura Parente, no bairro Bosque. 18h30, por fim, os candidatos têm uma reunião com um grupo de apoiadores do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE-AC), no Clube dos oficias da PM, no Loteamento Joafra.