Marcus Alexandre tem encontros na Sobral, Alto Alegre e Tucumã no sábado

O candidato a prefeito de Rio Branco pela coligação “Bora Rio Branco”, Marcus Alexandre (MDB), divulgou sua agenda para o sábado, 17 de agosto, quando cumprirá uma série de compromissos em diversos bairros da cidade, começando pela Baixada da Sobral e encerrando no bairro Tucumã.

Pela manhã, o candidato realizará um encontro com a militância do 15 na Praça da Semsur, na Baixada da Sobral, às 8h. Em seguida, terá uma reunião com Éber Machado e moradores das comunidades rurais do Limoeiro, Colibri e Bagaço, na residência de Nego Cosmo, na região de Colibri/Limoeiro.

À tarde, o emedebista participará do lançamento da candidatura a vereador de Chico Rafael (PCdoB) no Buffet Samya. Às 17h, terá uma reunião com Naldo do Agir e moradores do bairro Mulateiro, na residência de Oséias, próximo ao Café Contri, na Estrada de Porto Acre. Às 18h, terá outro encontro com Stefanio, Heitor Júnior e moradores do bairro Alto Alegre, e encerrará o dia com uma reunião com Glória e moradores do bairro Tucumã.