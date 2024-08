Drogas avaliadas em mais de R$ 1 milhão são apreendidas em ônibus que saiu do Acre

Uma operação integrada entre a Delegacia da Receita Federal em Goiânia e o Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar de Goiás resultou na apreensão de mais de 21 quilos de cocaína em um ônibus proveniente do Acre. De acordo com a Receita Federal, a droga, avaliada em mais de R$ 1 milhão, abasteceria os mercados ilegais de Goiás e do Distrito Federal.

Dois homens foram presos em flagrante transportando os entorpecentes. Segundo a polícia, eles receberiam R$ 20 mil pela entrega do pó, que entrou no Brasil pelas fronteiras com a Bolívia e o Peru.

“A droga apreendida representa um duro golpe para as organizações criminosas que atuam na região. Os detidos e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Jataí/GO, onde serão conduzidos os procedimentos legais cabíveis”, informou a Receita Federal.