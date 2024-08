Sábado terá tempo seco e ensolarado com probabilidade de chuvas isoladas

O tempo firme, seco e ensolarado predomina no Acre neste sábado, 17, com possibilidade de chuvas isoladas em alguns pontos do Estado.

O Leste e sul do Acre (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira) terá tempo quente, com muito sol, mas pode chover rápido em alguns pontos. Muito baixa a probabilidade de chuvas fortes. A umidade relativa do ar mínima varia entre 25 e 35%, durante a tarde, e a máxima, entre 88 e 95%, ao amanhecer. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte e variações de noroeste e de nordeste.

O Centro e oeste do Estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): tempo quente, com sol e poucas nuvens, mas pode chover em alguns pontos. Baixa probabilidade de chuvas fortes. A umidade relativa do ar mínima, varia entre 35 e 45%, durante a tarde, e a máxima, entre 90 e 100%, ao amanhecer. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte e variações de noroeste e de nordeste.

Fumaça

Com a mudança da direção dos ventos, que passam a soprar do Amazonas para a Bolívia, a fumaça que pairou sobre boa parte do Acre nos últimos dias vai diminuir sensivelmente.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC.