Bocalom toma café no Mercado e participa de carreata e corrida hoje

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL) começa o seu segundo dia de campanha com uma caminhada em visita aos autônomos do Mercado Municipal Elias Mansour, e deve tomar café no Mercado Municipal Aziz Abucater, às 7h.

Às 15h, Bocalom puxará a “Carreata do 22”, com concentração na Amadeo Barbosa, próximo à Quarta Ponte, no bairro 6 de Agosto.

Na última agenda do dia, o candidato irá, às 18h, na corrida da Associação dos Militares, em frente ao Comando Geral da Polícia Militar, no centro da capital.