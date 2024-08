Jenilson terá gravação de material de campanha e caminhada neste sábado

O candidato do PSB à Prefeitura de Rio Branco, Jenilson Leite (PSB), terá neste sábado (17) um dia marcado por atividades na capital.

O dia começará cedo, às 7h30, com a participação de Jenilson na corrida organizada pela Escola Imaculada Conceição.

Após a corrida, Jenilson dedicará a tarde ao trabalho de gravação de seu programa eleitoral. Entre 12h e 16h, ele estará focado em produzir conteúdos que irão ao ar em sua campanha.O encerramento do dia está agendado para às 16h, com uma reunião importante com as lideranças do Calafate.