Marcus Alexandre se compromete a recuperar ruas no Loteamento Santa Mônica

Atendendo a convite dos moradores do Loteamento Santa Mônica, na parte alta da cidade, o candidato a prefeito pela Coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre, acompanhado do candidato a vereador Heitor Júnior (MDB), participou de reunião na casa do senhor Joelson Braga, morador da localidade há 13 anos, ocasião em que assinou termo de compromisso para recuperar as ruas do bairro.

Na oportunidade, a comunidade apresentou as principais reivindicações e entregou documento assinado por mais de 50 moradores, que pede a pavimentação das ruas, a regularização do Loteamento, a emissão de títulos definitivos, e o compromisso do candidato de rever os valores cobrados na conta de água, que segundo eles, a conta chega, mas a água não.

“Nós chamamos o Marcus Alexandre para vir ao nosso bairro ver de perto a realidade das ruas, fizemos um documento assinado por todos os moradores onde a gente pede o compromisso do candidato de recuperar nosso bairro, fazer a regularização do Loteamento para que a gente possa ter o título definitivo das nossas casas. Também relatamos o problema que enfrentamos aqui com a falta d’água, hoje as contas estão vindo com valores abusivos e água que é bom não temos”, disse o morador Joelson Braga.

O emedebista Marcus Alexandre assinou o termo de compromisso com a comunidade e disse que se for eleito, vai trabalhar muito para mudar essa realidade. “Esse bairro foi pavimentado pelo prefeito Angelim, na nossa gestão fizemos a manutenção, mas segundo os moradores há mais de três anos não se trabalha no bairro, as ruas estão muito deterioradas, algumas quase intrafegáveis, meu compromisso é trabalhar para mudar essa realidade”, disse o candidato.

Alexandre anunciou projetos importantes para a região, que estão em seu Plano de Governo, como o de transformar o a Urap Roney Meireles em Policlínica, transformar a unidade de saúde Platilde em Urap, reforçar as equipes de saúde e contratar mais médicos ginecologista e pediatra na rede municipal. Alexandre também fez o compromisso de reabrir Terminal de Integração do Xavier Maia que foi fechado pela atual gestão, licitar empresas para operar o transporte coletivo para ter maior oferta de ônibus e disse que vai retomar o programa de regularização fundiária, que na sua gestão emitiu mais de 10 mil títulos definitivos de propriedade.

Presente na reunião, o candidato a vereador pelo MDB, Heitor Júnior, disse confiar no compromisso firmado por Marcus Alexandre com a comunidade. “O Marcus é um homem de palavra, se ele veio aqui e se comprometeu, ele vai fazer! Digo isso porque já vi ele governar, ele é um cara do diálogo, trata todo mundo bem e é do trabalho. Quero estar na Câmara de Vereadores para lutar pelas pessoas, é uma tristeza ver as condições dos bairros, ruas intrafegáveis, que não entra nem a viatura do Samu, se alguém passar mal, tudo isso por falta de um gestor que tenha compromisso com a cidade e com as pessoas, a mudança está nas nossas mãos”, finalizou.