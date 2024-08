Bocalom no espaço do produtor rural na Expoacre: “as pessoas verão o que estamos fazendo no campo”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, esteve no parque de exposições Wildy Viana, na tarde desta quarta-feira (28), inspecionando a área da Secretaria Municipal de Agropecuária, atrás do palco do rodeio. No local, estão instalados plantios e estábulos, como forma de demonstrar os serviços de apoio aos pequenos e médios produtores oferecidos pela gestão municipal.

De acordo com Bocalom, a exposição é a oportunidade perfeita para a população urbana da capital conhecer os métodos de incentivos da prefeitura, que por terem seu público alvo na zona rural, podem passar desapercebido da maior parte das pessoas. “O que a gente precisa é que as pessoas que moram na cidade e comem o arroz, comem o milho, tomam o leite, e normalmente não sabem direito como isso tudo é produzido, tenham oportunidade, de vir aqui, trazer seus filhos e tomar ciência da riqueza que é o campo. Se o campo não produzir, a cidade não vai comer. Aqui está um modelo, um exemplo, e as pessoas vão ver o que estamos fazendo no campo”, disse.

O secretário de agropecuária de Rio Branco, Eracides Caetano, explicou que o estande vai funcionar mostrando plantios em diversas fases de crescimento, com presença de bovinos, búfalos, e peixes, além de cursos que serão oferecidos. “Aqui nós temos do plantio, que a gente está fazendo adubado, calcalhado, às áreas de capim também. Temos aqui plantio de café, mandioca, arroz e cana, então é um trabalho de demonstração do que nós está fazendo no campo. Teremos vacas que podem ser ordenhadas por quem nos visita, que já são resultado de 200 animais inseminados. Teremos também, e não menos importante, palestras e cursos de como trabalhar na zona rural com plantio de grãos e coleta de leite”, afirmou.