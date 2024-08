Governo oficializa indicação de Gabriel Galípolo como presidente do Banco Central

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou oficialmente a indicação do governo de Gabriel Galípolo como novo presidente do Banco Central (BC). O economista atualmente ocupa o cargo de diretor de política monetária na autarquia.

Haddad ainda afirmou que os outros três nomes de diretores serão enviados “oportunamente”.

“É uma honra, um prazer e uma responsabilidade imensa ser indicado. Sabemos que ainda depende da aprovação do Senado, mas é uma honra”, disse Gabriel Galípolo na ocasião.

A nomeação de Galípolo já era esperada por grande parte do mercado financeiro. Caso aprovado, ele substitui Roberto Campos Neto, indicado ainda no governo de Jair Bolsonaro (PL), cujo mandato se encerra em dezembro deste ano.

Os nomes indicados pelo governo federal devem passar por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

“Sabatina é atribuição do Senado, cabe a eles marcar, mas quero crer que Lula está sintonizado com os presidentes sobre a importância dessa indicação. Tentei falar com Pacheco agora a pouco, mas não consegui”, disse Haddad à jornalistas.

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), disse nesta terça-feira (27) que ainda não foi procurado pelo governo sobre a sabatina dos indicados à Presidência e diretoria do BC.

Ele descartou realizar o processo com “pressa” e disse não haver chances de marcar a sabatina para a próxima semana. Integrantes do governo têm defendido antecipar a sabatina para dar “previsibilidade” ao mercado e à instituição.

Para Vanderlan, a sabatina deve ser realizada antes do fim do mandato do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, mas ele não garante que isso ocorrerá antes das eleições municipais, em outubro. O mandato de Campos Neto, acaba no fim de dezembro.

“Eu acho até que a sabatina tem que ser antes do fim do mandato [de Campos Neto]. Mas não sei por que essa pressa. Se tiver mesmo com pressa. Se até agora não foi comunicado nada, é porque não está tendo pressa. Não vejo motivo também para sair de uma hora para outra e querer sabatinar de qualquer maneira”, disse em entrevista a jornalistas.