Marcus Alexandre realiza bandeiraço, gravação de programa eleitoral e reuniões

A agenda do candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) para este sábado, 24, inclui várias atividades, como bandeiraços, gravação de programa eleitoral e reuniões em Rio Branco.

Às 8h, haverá um encontro do “15” e um bandeiraço na Estrada da Floresta, em frente ao Point do Baião. Já das 9h às 12h, Marcus Alexandre participará de gravações de programas eleitorais.

No período da tarde, das 14h às 16h, o candidato terá reuniões com candidatos a vereador em diferentes bairros. Às 16h, ele participará de uma reunião com moradores do Ramal do Evandro, junto com o candidato a vereador Jó do Acre.