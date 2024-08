Tião Bocalom tem bandeiraço, adesivaço e lançamento de candidaturas hoje (24)

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), tem o dia cheio de eventos neste sábado (24), com participação em adesivaço, lançamento de candidaturas, caminhada, bandeiraço, e outros eventos.

De acordo com a coordenação de campanha de Bocalom, o candidato participa de adesivaço na feirinha do Manoel Julião, próximo ao antigo Pague Pouco, a partir das 7h40min. Às 8h30, ele estará no bairro Morada do Sol prestigiando um torneio sub-11 e sub-17 de futebol.

Na parte da tarde, a partir das 15h30, está marcada a presença de Bocalom para o lançamento de uma candidatura a vereadora em um clube localizado na Via Verde, e às 16h, ele lança outra candidatura no bairro Adalberto Aragão. Meia hora depois, o prefeito participa de bandeiraço de mais uma candidata a vereadora, na região do Lado de Amor, na rodovia BR-364. A última agenda da tarde é a presença em um evento beneficente da Maçonaria, na Chácara Modelo, na Estrada do Amapá.

Às 18h, Tião Bocalom inaugura comitê de um candidato a vereador, no Belo Jardim II, e para encerrar a noite, ele se reúne com amigos de um apoiador em um evento fechado no Calafate.